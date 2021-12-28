«Лестер» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

В ночь с 28 на 29 декабря мск состоится матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр – Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Ливерпуль».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Дэвид Кут.



«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер» (22) находится на 11-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.

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