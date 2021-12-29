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Матч «Эвертон» — «Ньюкасл» перенесён из-за вспышки ковида у гостей

Матч «Эвертон» — «Ньюкасл» перенесён из-за вспышки ковида у гостей
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Матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Ньюкасл Юнайтед» перенесён из-за вспышки коронавируса у гостей, сообщает официальный сайт «сорок».

Игра должна была состояться на «Гудисон Парк» в Ливерпуле 30 декабря. Однако «Ньюкасл» обратился к руководству лиги с просьбой о переносе встречи из-за выявленных случаев заражения ковидом, а также из-за большого количества травм.

Новая дата проведения игры пока что не определена. Ранее из-за ковида было перенесено несколько матчей 16-го, 17-го и 18-го, 19-го и 20-го тура АПЛ.

После 17 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 19 очков. «Ньюкасл» (11) — на 19-м месте в таблице.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:

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