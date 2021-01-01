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Юрген Клопп заразился коронавирусом. Тренер пропустит матч с «Челси»

Юрген Клопп заразился коронавирусом. Тренер пропустит матч с «Челси»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба.

По информации источника, в данный момент немецкий специалист находится на самоизоляции. Из-за выявленного ковида Клопп пропустит матч 21-го тура английской Премьер-лиги с «Челси», который состоится завтра, 2 января. Руководить командой с бровки будет ассистент Клоппа Пеп Линдерс.

«Челси» набрал 42 очка в 20 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (41) – на 3-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль»:

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