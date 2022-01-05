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Жиго попал в сферу интересов «Трабзонспора»

Жиго попал в сферу интересов «Трабзонспора»
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Защитником «Спартака» Самуэлем Жиго интересуется турецкий «Трабзонспор», утверждает издание Fotomac.

Также «Трабзонспор» рассматривает кандидатуру защитника «Сассуоло» Каана Айхана.

Отмечается, что на Жиго претендуют французский «Лион» и мексиканский «Тигрес». Контракт 28-летнего француза со «Спартаком» истекает по окончании этого сезона.

Жиго перешёл в «Спартак» из бельгийского «Гента» летом 2018 года за € 8 млн. До этого он выступал в Бельгии за «Кортрейк» и во Франции за «Арль-Авиньон». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл 16 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

«Трабзонспор» идёт на первом месте в чемпионате Турции, набрав 46 очков в 19 матчах.

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