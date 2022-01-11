Уткин высмеял фотографию Ещенко в трусах
Поделиться
Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высмеял фотографию защитника «Спартака» Андрея Ещенко в трусах. Ранее футболист разместил снимок в своём «инстаграме».
«Андрей Ещенко на каникулах, похоже, сделал себе татуировку стрингов», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Защитник перешёл из махачкалинского «Анжи» на правах свободного агента. В минувшем сезоне футболист провёл 16 матчей и не отметился результативными действиями. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги игрок ни разу не появился на поле.
В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров.
Комментарии
- 11 января 2022
-
13:43
-
13:24
-
13:22
-
13:14
-
13:03
-
12:58
-
12:54
-
12:25
-
12:24
-
12:15
-
12:06
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:41
-
11:18
-
11:01
-
10:55
-
10:36
-
10:26
-
10:19
-
09:51
-
09:44
-
09:31
-
09:28
-
08:30
-
07:13
-
06:29
-
05:47
-
05:18
-
04:21
-
03:13
-
02:54
-
02:30
-
02:12
Партнерский контент