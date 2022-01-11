Уткин высмеял фотографию Ещенко в трусах

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высмеял фотографию защитника «Спартака» Андрея Ещенко в трусах. Ранее футболист разместил снимок в своём «инстаграме».

«Андрей Ещенко на каникулах, похоже, сделал себе татуировку стрингов», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Защитник перешёл из махачкалинского «Анжи» на правах свободного агента. В минувшем сезоне футболист провёл 16 матчей и не отметился результативными действиями. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги игрок ни разу не появился на поле.



В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров.