«Кальяри» вырвал победу у «Болоньи» в матче Серии А

В матче 21-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Кальяри» принимал «Болонью». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 54-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини. На 71-й минуте форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти сравнял счёт. Результативную передачу отдал полузащитник хозяев Гастон Перейро. Победный гол в компенсированное время встречи забил Перейро.



«Кальяри» набрал 16 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Болонья» (27) — на 12-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 20 встречах набравший 49 очков. В следующем туре чемпионата Италии «Кальяри» на выезде сыграет с «Ромой», а «Болонья» примет «Наполи».