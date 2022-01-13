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Клопп поддержал Салаха в переговорах по новому контракту

Клопп поддержал Салаха в переговорах по новому контракту
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ходе переговоров насчёт нового контракта египетского лидера команды Мохамеда Салаха. В этих переговорах он поддерживает футболиста.

«Мы знаем, я знаю, что Салах хочет остаться в «Ливерпуле». Мы хотим, чтобы он остался. Но эти вещи требуют времени. Я не могу это изменить, извините! Но я думаю, что всё в порядке.

Я почти уверен, что фанаты не так нервничают, как вы [медиа]. Но волноваться не о чем – это нормальный процесс. У футболиста есть контракт, который действует и в этом, и в следующем сезоне. Никто не должен беспокоиться, это просто такая ситуация. Салах — игрок мирового класса, невероятный игрок, он сделал много хорошего для «Ливерпуля». Конечно, мы хотим оставить его, и посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Клоппа английское издание «Гардиан».

Переговоры между владельцем «Ливерпуля» и агентом Салаха о новом контракте начались перед началом этого сезона. Ранее сообщалось, что по новому соглашению Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.

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