«Зенит» объявил состав на первый зимний сбор. Крицюк не поехал на него вместе с командой

«Зенит» объявил состав на первый сбор 2022 года. На него вместе с командой не поехал голкипер Станислав Крицюк – он продолжает восстанавливаться в Санкт-Петербурге после травмы, информирует пресс-служба сине-бело-голубых в «Твиттере».

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Максим Тимофеев.

Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулев, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип (на просмотре из «Кайрата»).

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Кирилл Кравцов, Евгений Ким, Владислав Саусь.

Нападающие: Сердар Азмун, Артём Дзюба, Иван Сергеев, Даниил Кузнецов.