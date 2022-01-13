«Зенит» объявил состав на первый зимний сбор. Крицюк не поехал на него вместе с командой
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«Зенит» объявил состав на первый сбор 2022 года. На него вместе с командой не поехал голкипер Станислав Крицюк – он продолжает восстанавливаться в Санкт-Петербурге после травмы, информирует пресс-служба сине-бело-голубых в «Твиттере».
Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров, Максим Тимофеев.
Защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулев, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип (на просмотре из «Кайрата»).
Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Кирилл Кравцов, Евгений Ким, Владислав Саусь.
Нападающие: Сердар Азмун, Артём Дзюба, Иван Сергеев, Даниил Кузнецов.
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