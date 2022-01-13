«Атлетико» Мадрид и «Атлетик» Бильбао огласили стартовые составы на Суперкубок Испании
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Сегодня, 13 января, состоится матч полуфинала Суперкубка Испании между «Атлетиком» из Бильбао и мадридским «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние начнётся в 22:00 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Атлетик» Бильбао: Унай Симон, Микель Баленсиага, Иньиго Мартинес, Ерай Альварес, Оскар де Маркос, Ойер Саррага, Дани Гарсия, Ойан Сансет, Икер Муньяин, Алехандро Беренгер, Иньяки Уильямс.
«Атлетико» Мадрид: Ян Облак, Марио Эрмосо, Хосе Хименес, Шиме Врсалько, Жоффрей Кондогбиа, Янник Карраско, Маркос Льоренте, Тома Лемар, Коке, Жоау Феликс, Анхель Корреа.
Вчера «Реал» обыграл «Барселону» в Суперкубке Испании (3:2).
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