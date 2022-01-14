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Каттани: «Спартак» потерял много очков именно из-за неуверенной реализации моментов

Каттани: «Спартак» потерял много очков именно из-за неуверенной реализации моментов
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Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, как изучал игру красно-белых.

«Работа по усилению — это не математическая формула. Ставка на российских игроков? Это необходимо. Основная работа — подписывать российских игроков.

По два раза смотрел каждый матч «Спартака» в этом сезоне. «Спартак» потерял много очков именно из-за неуверенной реализации моментов, неуверенного завершения. Ответственность лежит на всех: от вратаря до нападающего», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

21 декабря «Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани, который ранее возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен».

Напомним, до переезда в Россию Лука возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.

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