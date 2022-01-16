Валиева выиграла чемпионат Европы, Овечкин в топ-100 по матчам в НХЛ. Главное к утру

Российские одиночные фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в топ-100 по сыгранным матчам в НХЛ, суд Австралии взял перерыв по делу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Валиева выиграла чемпионат Европы, у России — весь пьедестал.
2. Александр Овечкин вышел на 100-е место по матчам в НХЛ.
3. Иск Джоковича: суд Австралии взял перерыв, время оглашения решения не названо.
4. «Ответ всему миру на санкции». Лайшев — о российском пьедестале у девушек на ЧЕ.
5. Президент Украины Зеленский отреагировал на отставку Шевченко из «Дженоа» и дал ему совет.
6. Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс».
7. Сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в матче чемпионата Европы.
8. Тарасова: Дэвис и Смолкин в России получили на 8 баллов больше, чем на ЧЕ. Это неправильно.
9. Александр Овечкин вплотную подобрался к Майку Модано в списке бомбардиров в истории НХЛ.
10. Каттар победил Чикадзе единогласным решением судей.
- 16 января 2022
-
10:49
-
10:40
-
10:26
-
10:24
-
10:13
-
10:02
-
09:43
-
09:33
-
09:30
-
09:23
-
07:37
-
05:21
-
04:51
-
04:46
-
03:59
-
03:57
-
03:35
-
03:19
-
02:57
-
02:31
-
00:55
-
00:39
-
00:34
-
00:08
- 15 января 2022
-
23:51
-
23:37
-
23:31
-
23:18
-
23:18
-
23:02
-
23:01
-
22:48
-
22:33
-
22:32
-
22:29