Валиева выиграла чемпионат Европы, Овечкин в топ-100 по матчам в НХЛ. Главное к утру

Российские одиночные фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в топ-100 по сыгранным матчам в НХЛ, суд Австралии взял перерыв по делу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Валиева выиграла чемпионат Европы, у России — весь пьедестал.

2. Александр Овечкин вышел на 100-е место по матчам в НХЛ.

3. Иск Джоковича: суд Австралии взял перерыв, время оглашения решения не названо.

4. «Ответ всему миру на санкции». Лайшев — о российском пьедестале у девушек на ЧЕ.

5. Президент Украины Зеленский отреагировал на отставку Шевченко из «Дженоа» и дал ему совет.

6. Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс».

7. Сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в матче чемпионата Европы.

8. Тарасова: Дэвис и Смолкин в России получили на 8 баллов больше, чем на ЧЕ. Это неправильно.

9. Александр Овечкин вплотную подобрался к Майку Модано в списке бомбардиров в истории НХЛ.

10. Каттар победил Чикадзе единогласным решением судей.