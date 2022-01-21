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Карло Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в четвертьфинал Кубка Испании

Карло Анчелотти прокомментировал выход «Реала» в четвертьфинал Кубка Испании
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче». Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания) и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей забивали Иско и Эден Азар.

«Я очень счастлив, я думаю, что такие матчи приносят мне наибольшее счастье. Это команда с характером, силой, она никогда не сдаётся. Это лучшее, что было в этой игре. Матч был очень сложным, но я подчеркиваю характер этой команды и этих игроков».

Команда здорово отреагировала на пропущенный гол. Я очень рад за Иско и Азара, которые играют не так часто. Мы знали, что матч может перейти в дополнительное время», – приводит слова Анчелотти Marca.

Действующим победителем турнира является «Барселона». В финальном матче 2021 года команда обыграла именно «Атлетик» со счётом 4:0.

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