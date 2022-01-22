Вратарь «Монако» Нюбель рассказал об отношениях с Головиным

Немецкий вратарь «Монако» Александр Нюбель рассказал о футболистах команды, с которыми у него отличные отношения. Среди них оказался и полузащитник сборной России Александр Головин.



«Моя адаптация проходила не так просто в начале, но на сегодняшний день я очень рад быть здесь и чувствую себя в «Монако» очень здорово. Я учу новый язык, знакомлюсь с новой культурой, это очень обогащающий опыт.



Нужно признать, что Исмаил (Якобс) и Кевин (Фолланд) очень помогли мне адаптироваться, несмотря на то, что мы не были знакомы с ними до моего перехода в «Монако». У меня также отличные отношения с Радославом (Маецки), Страхиньей (Павловичем) и Александром (Головиным) например. У нас по-настоящему очень сплоченная команда, и я очень рад выступать за неё», — цитирует Нюбеля официальный сайт «Монако».



В турнирной таблице высшей лиги чемпионата Франции по футболу «Монако» занимает шестое место, набрав 33 очка в 21-й игре. В воскресенье «красно-белые» встретятся с «Монпелье».

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