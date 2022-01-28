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Роднина: об отмене Fan ID речи не идёт. Фанаты должны выполнять, что от них требует закон

Роднина: об отмене Fan ID речи не идёт. Фанаты должны выполнять, что от них требует закон
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Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала резонанс, возникший после введения паспорта болельщика (Fan ID)

«Такой закон нужен для того, чтобы на стадионах было спокойно. Главная задача — обеспечить полную безопасность. Что тут такого? Это не говорит о том, что все люди, которые ходят на футбол, несут опасность. Но футбольная среда несколько отличается от других видов спорта. Есть отдельные неприятные прецеденты.

Бойкоты приведут к отмене закона? Закон принят и вступит в силу 1 июня 2022 года. Об отмене речи не идёт. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей. Недавно депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не видит необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе.

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