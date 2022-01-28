Роднина: об отмене Fan ID речи не идёт. Фанаты должны выполнять, что от них требует закон

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала резонанс, возникший после введения паспорта болельщика (Fan ID)



«Такой закон нужен для того, чтобы на стадионах было спокойно. Главная задача — обеспечить полную безопасность. Что тут такого? Это не говорит о том, что все люди, которые ходят на футбол, несут опасность. Но футбольная среда несколько отличается от других видов спорта. Есть отдельные неприятные прецеденты.

Бойкоты приведут к отмене закона? Закон принят и вступит в силу 1 июня 2022 года. Об отмене речи не идёт. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей. Недавно депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не видит необходимости в введении закона о паспорте болельщика в футболе.