Хавбек «Боруссии» М Закария стал игроком «Ювентуса»
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Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария продолжит карьеру в «Ювентусе». Немецкий клуб объявил о переходе на своём официальном сайте.
Сегодня Закария прошёл медицинский осмотр для «Ювентуса» и подписал контракт. СМИ сообщают, что «Ювентус» заплатит € 5 млн за трансфер 25-летнего швейцарского футболиста плюс € 2 млн в качестве бонусов.
Контракт Закарии с «Боруссией» истекал летом 2022 года. Ему предложили новое соглашение, однако игрок отказался его подписывать и сообщил, что хочет сменить клуб.
Закария перешёл в «Боруссию» из швейцарского «Янг Бойз» летом 2017 года за € 12 млн. В нынешнем сезоне футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу в 16 матчах немецкой Бундеслиги.
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