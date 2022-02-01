Родившийся в России 18-летний защитник Мустафаев подписал контракт с «Легией»

«Легия» на официальном сайте объявила о переходе защитника Рамиля Мустафаева. Контракт 18-летнего футболиста с польским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Предыдущим клубом Мустафаева была польская «Сталь». В этом сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

«Игра за «Легию» была моей мечтой с детства. Я родился в России, но мои родители переехали в Польшу, и я 10 лет жил в Варшаве. Я ходил на матчи «Легии» и болел за неё с трибун», — сказал футболист.



«Мустафаев — талантливый и перспективный игрок, который будет развиваться дальше. Несмотря на то, что ему всего 18 лет, у него уже есть опыт игры во взрослом возрасте», — сказал Яцек Зелинский, спортивный директор «Легии».

Мустафаев получил приглашение выступать за сборную Азербайджана, однако официально за национальную команду заигран не был, что даёт Рамилю возможность выступать за сборную России.