Фёдор Чалов объяснил, почему решил перейти в «Базель»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, почему решил перейти в «Базель» на правах аренды.
«Непривычно уезжать из родного клуба, но возможность играть в Европе упускать не хотелось. Когда поступило предложение от «Базеля», я обратился к руководству ЦСКА с просьбой отпустить меня и благодарен, что мне пошли навстречу.
Что подтолкнуло к этому решению? Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода. Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу её в Швейцарии и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более впереди у «Базеля» ещё много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.
- 1 февраля 2022
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