Генеральный директор «Сочи»: в команде вспышка коронавируса? Это в голове у кого-то!

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию о заражении футболистов команды коронавирусом.
«Нет у нас никакой вспышки коронавируса. Откуда вы это берёте? Сколько можно заниматься ерундой? Там в голове у кого-то вспышка! Почему интересует «Сочи»? Почему про другие клубы не пишут? Сегодня у нас игра запланирована. Ещё раз, даже если бы у нас кто-то болел, то что, нужна огласка?
Вся страна болеет. Сейчас это проходит за несколько дней. У нас на Новый год болели, всё прошло за три-четыре дня. Вспышка у кого-то другого. Вы простите за мой тон, просто я устал от таких вопросов. Мы что, должны обо всём информировать? Наши футболисты — профессионалы, работают. Если бы в команде была вспышка, то мы бы известили общественность», — цитирует Рубашко Legalbet.
- 2 февраля 2022
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