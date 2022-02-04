Финал Кубка Африки пройдёт без игроков из чемпионата России

После того как в Яунде (Камерун) на стадионе «Пауло Бийя» состоялся второй матч полуфинальной стадии Кубка африканских наций, в котором Египет победил Камерун в серии пенальти – 0:0 (4:3 пен.), определились все финалисты турнира. В финале Кубка Африки между собой сыграют сборные Сенегала и Египта.

Таким образом, в финале Кубка Африки не примет участия ни один футболист из Российской Премьер-Лиги. Ранее выбыли нигериец Чидера Эджуке из ЦСКА, камерунец Клинтон Н’Жье из «Динамо» и тунисец Монтассар Тальби, выступающий за «Рубин».

В субботу, 5 февраля, в Яунде на стадионе «Стад Ахмаду Ахиджо» состоится матч за 3-е место, в котором Буркина-Фасо примет Камерун. Начало игры – в 22:00 мск. За Буркина-Фасо сыграет форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

Напомним, финальная встреча Кубка Африки состоится в Яунде на стадионе «Пауло Бийя» в воскресенье, 6 февраля. Начало матча – в 22:00 мск.