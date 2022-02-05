Тухель: Джеймс, Пулишич и Тьяго Силва не сыграют в матче Кубка Англии с «Плимутом»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о ситуации в команде перед игрой четвёртого раунда Кубка Англии с «Плимутом», которая состоится в субботу, 5 февраля.
«В нашем распоряжении нет Риса Джеймса, Бена Чилуэлла и Рубена Лофтус-Чика, все они травмированы. Все остальные, кроме Тьяго Силвы и Кристиана Пулишича, принимали участие в тренировке, так что для нас это была хорошая тренировочная неделя. Очень редко у нас бывает четыре тренировки для подготовки к матчу, и приятно дать чуть больше физической нагрузки, чем обычно», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».
Кристиану Пулишичу, который в конце этой недели вернулся из сборной США, тренерский штаб «Челси» решил предоставить несколько выходных.
Нападающий помог своей сборной обыграть Гондурас (3:0) в отборочном матче чемпионата мира, забив один из голов.
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