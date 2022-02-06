«Севилья» сыграла вничью с «Осасуной». Ракитич в добавленное время не забил пенальти

В ночь с 5 на 6 февраля мск на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 23-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» принимала «Севилью». Команды не смогли выявить победителя. Счёт встречи – 0:0.

В добавленное ко второму тайму время полузащитник гостей Иван Ракитич мог принести своей команде победу, но не реализовал 11-метровый.

Обслуживала игру бригада арбитров, которую возглавлял Валентин Писарро Гомес. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервным рефери выступал Серхио Эскриче Гусман.



После 23 сыгранных туров «Севилья» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. Андалусийский клуб имеет в своём активе 47 очков. «Осасуна» за 23 матча заработала 29 очков, команда находится на 12-м месте. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 50 очков после 22 матчей.