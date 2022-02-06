«ПСЖ» предлагал «Лиллю» арендовать футболиста. Чемпион Франции отказался
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Президент «Лилля» Оливье Летанг рассказал, что «ПСЖ» предлагал его команде арендовать защитника Лейвина Курзаву до конца сезона в зимнее трансферное окно.
«У нас есть два левых защитника, в которых мы уверены. Нам действительно предлагали Курзаву, но мы не хотели брать ещё одного футболиста на эту позицию», — приводит слова Летанга Le Parisien.
29-летний Лейвин Курзава перешёл в «ПСЖ» в 2015 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в матче за Суперкубок Франции, проведя на поле девять минут. Контракт защитника с клубом истекает в 2024 году. Аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского футболиста в € 9 млн.
Курзава является воспитанником «Монако». Он выступал в составе монегасков с 2007 по 2015 год.
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