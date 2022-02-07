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Тренерский штаб «Спартака» запретил транслировать матчи с третьего зимнего сбора

Тренерский штаб «Спартака» запретил транслировать матчи с третьего зимнего сбора
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Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил детали проведения третьего зимнего тренировочного сбора. Он пройдёт в Белеке (Турция) в период с 15 по 19 февраля.

«Спартак» проведёт за это время два товарищеских матча: 18 февраля против нижнекамского «Нефтехимика» и 19-го — против «Шахтёра» из Караганды. По решению тренерского штаба обе встречи не будут транслироваться в открытом доступе», — сообщает пресс-служба красно-белых.

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.

«Спартак» возобновит сезон 26 февраля – в матче 19-го тура РПЛ красно-белым предстоит встретиться с ЦСКА.

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