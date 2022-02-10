«У нас нет нападающего, а нам нужно забивать». Гвардиола оценил матч с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результативность игроков своей команды Рияда Мареза и Кевина Де Брёйне после победного матча с «Брентфордом» (2:0).
Марез, реализовавший в этой игре пенальти, забил за «Сити» уже свой 16-й гол в текущем сезоне. Однако Гвардиола подчеркнул, что забивать голы умеют и другие футболисты команды.
«Кевин забивает много голов, Бернардо много забивает, Рахим и Гундо тоже. Потому что у нас нет нападающего, а нам нужно забивать. У нас достаточно игроков, умеющих вовремя оказаться в штрафной и забить гол», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
В целом специалист остался доволен игрой своей команды в матче с «Брентфордом»: «Против таких команд очень трудно играть. Мы научились этому ещё в первом сезоне. Я помню, что в таких играх мы нервничали и волновались, но в этот раз этого не произошло. Мы действительно хорошо сыграли, за исключением одного действия Джона в первом тайме и Рубена во втором. Мы не допускали фолов и были достаточно терпеливы, а после 20-25 минут мы увеличили свой ритм благодаря Джону, и второй тайм был намного лучше».
«Манчестер Сити» набрал 60 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (23) — на 14-м месте. В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Норвич Сити», а «Брентфорд» проведёт матч с «Кристал Пэлас».
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