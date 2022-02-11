«Севилья» — «Эльче»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 11 февраля, состоится матч «Севилья» — «Эльче». Встреча 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Эльче».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему будут помогать ассистенты Хулиан Вильясеньор и Алехандро Эстевес. Резервный рефери – Даниэль Паленсия Кабальеро.



«Севилья» набрала 47 очков в 23 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эльче» (26) находится на 14-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 53 очка после 23 туров.