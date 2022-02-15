«Спортинг» и «Манчестер Сити» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 15 февраля, «Спортинг» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Спортинг»: Антонио Адан, Матеус Рейс, Себастьян Коатес, Гонсалу Инасиу, Рикарду Эсгаю, Педро Порро, Матеус Нунес, Жоау Пальинья, Педру Гонсалвеш, Пабло Сарабия, Паулинью.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Фил Фоден, Рахим Стерлинг, Рияд Марез.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спортинг» — «Манчестер Сити».



Напомним, «Манчестер Сити» выиграл свою группу, набрав 12 очков и опередив в турнирной таблице квартета «Пари Сен-Жермен» (11). «Спортинг» занял второе место в своей группе, уступив по набранным очкам «Аяксу», но обойдя дортмундскую «Боруссию» и турецкий «Бешикташ».