«Спортинг» и «Манчестер Сити» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 15 февраля, «Спортинг» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Спортинг»: Антонио Адан, Матеус Рейс, Себастьян Коатес, Гонсалу Инасиу, Рикарду Эсгаю, Педро Порро, Матеус Нунес, Жоау Пальинья, Педру Гонсалвеш, Пабло Сарабия, Паулинью.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Фил Фоден, Рахим Стерлинг, Рияд Марез.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спортинг» — «Манчестер Сити».
Напомним, «Манчестер Сити» выиграл свою группу, набрав 12 очков и опередив в турнирной таблице квартета «Пари Сен-Жермен» (11). «Спортинг» занял второе место в своей группе, уступив по набранным очкам «Аяксу», но обойдя дортмундскую «Боруссию» и турецкий «Бешикташ».
- 15 февраля 2022
-
23:46
-
23:41
-
23:33
-
23:33
-
23:19
-
23:17
-
23:12
-
23:09
-
22:52
-
22:48
-
22:43
-
22:42
-
22:31
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:13
-
21:54
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:45
-
20:31
-
20:15
-
20:15
-
19:58
-
19:58
-
19:57