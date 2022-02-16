«Спортинг» — «Манчестер Сити»: Стерлинг отправил пятый мяч в ворота хозяев

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Спортинг» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). К 60-й минуте счёт 5:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спортинг» — «Манчестер Сити».

На 58-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг забил пятый гол в этом матче. Неудачный вынос вратаря «Спортинга» Антонио Адана позволил гостям перехватить мяч, который дошёл до Стерлинга. Рахим обводящим ударом поразил дальнюю девятку.

Напомним, «Манчестер Сити» выиграл свою группу, набрав 12 очков и опередив в турнирной таблице квартета «Пари Сен-Жермен» (11). «Спортинг» занял второе место в своей группе, уступив по набранным очкам «Аяксу», но обойдя дортмундскую «Боруссию» и турецкий «Бешикташ».