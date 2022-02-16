Стал известен срок контракта Трошечкина с «Ахматом»
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Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин подпишет контракт с «Ахматом» на два с половиной года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Переход полузащитника из «Химок» в грозненский клуб будет оформлен в ближайшие дни.
Напомним, Александр является воспитанником «Локомотива». Игрок перешёл в «Химки» в качестве свободного агента летом 2019 года. В нынешнем сезоне Трошечкин вышел на поле в Российской Премьер-Лиге 15 раз, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в € 1,2 млн.
Подмосковные «Химки» после 18 туров занимают последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» занимает 7-е место.
Новость по темеТрошечкин перейдёт из «Химок» в «Ахмат»
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