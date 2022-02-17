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Медина назвал два русских слова, которые сумел запомнить

Медина назвал два русских слова, которые сумел запомнить
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился успехами в познании русского языка.

«Три русских слова, которые знаю? Спасибо, доброе утро...», — рассказал футболист в видео, опубликованном в «твиттере» московской команды.

24-летний Медина стал футболистом ЦСКА 17 января 2022 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее парагвайский полузащитник выступал в составе американского «Нью-Йорк Сити» и парагвайского клуба «Либертад». Соглашение Медины с армейцами рассчитано до 2025 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн.

В первом матче после зимней паузы команда Алексея Березуцкого в гостях встретится с московским «Спартаком». Встреча 19-го тура чемпионата России состоится 26 февраля.

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