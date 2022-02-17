Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Бетиса» в Лиге Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» (2:3).



«Плохо вошли в игру. Начали неважно, это касается обороны и атаки. Ошибки в обороне привели к трём пропущенным мячам. Но ребята молодцы, переломили ход матча, забили хорошие мячи. Могли надеяться на лучший результат.



К сожалению, игра в обороне помешала добиться победы. Мы играем дома, поэтому выпустили четыре защитника. Нам нужен был один игрок выше. Но в первом тайме действовали не так, как хотелось. Много ошибались. Чтобы не получить во втором тайме ещё три, сделали перестановки», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).