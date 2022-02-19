Тухель: 16 очков отставания от «Манчестер Сити» — это слишком много

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель назвал главную задачу команды на оставшуюся часть сезона в английской Премьер-лиге (АПЛ).
«16 очков отрыва от лидера АПЛ – это слишком много и чересчур много для того, чего мы хотим и требуем от себя, но такова реальность, и необходим реалистичный подход. Мы не должны быть сбиты с толку, думая о победе в АПЛ, и всё же мы должны понимать, что прямо сейчас мы участвуем в борьбе за топ-4, что в целом очень важно в Премьер-лиге.
В конце сезона можно взглянуть назад и подумать, почему это так, и попытаться что-то улучшить. Конечно, также можно это делать и в течение сезона, чтобы постараться стать лучше, и именно это мы делаем, но сейчас основное внимание должно быть уделено реалистичному подходу, поскольку мы боремся за топ-4», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».
В турнирной таблице АПЛ «Челси», у которого 47 очков в 24 играх, занимает третье место. У лидера — «Манчестер Сити» — 63 очка в 25 матчах.
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