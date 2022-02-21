Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баженов — о новом ромбе «Спартака»: всё-таки больше смотрю на игру, а не на эмблему

Баженов — о новом ромбе «Спартака»: всё-таки больше смотрю на игру, а не на эмблему
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об обновлённом логотипе московского клуба. Напомним, ранее красно-белые представили обновлённую эмблему в честь 100-летия клуба.

«В глобальном смысле ничего нового я там не увидел. «С» есть, звёзды есть, красно-белые цвета есть. Это просто вкусовщина: кому-то нравится, кому-то — нет.

Я всё-таки больше смотрю на игру, а не на эмблему. Понятно, что эмблема категорично никогда не изменится — может, дизайн чуть будет меняться. Серьёзного внимания не обращаю», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. В нынешнем сезоне московский клуб набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме
«Спартак» представил обновлённый логотип в честь 100-летия клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022