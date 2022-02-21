Баженов — о новом ромбе «Спартака»: всё-таки больше смотрю на игру, а не на эмблему

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об обновлённом логотипе московского клуба. Напомним, ранее красно-белые представили обновлённую эмблему в честь 100-летия клуба.
«В глобальном смысле ничего нового я там не увидел. «С» есть, звёзды есть, красно-белые цвета есть. Это просто вкусовщина: кому-то нравится, кому-то — нет.
Я всё-таки больше смотрю на игру, а не на эмблему. Понятно, что эмблема категорично никогда не изменится — может, дизайн чуть будет меняться. Серьёзного внимания не обращаю», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. В нынешнем сезоне московский клуб набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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