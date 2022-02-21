Рамос требовал у «Реала» такую же зарплату, как у Пике в «Барселоне», чтобы остаться

Стали известны некоторые финансовые подробности переговоров защитника Серхио Рамоса с мадридским «Реалом» о продлении контракта.
Как сообщает Sport.es, испанец хотел получать в «Реале» столько же, сколько зарабатывает защитник «Барселоны» Жерар Пике. Рамос сказал президенту «сливочных» Флорентино Пересу: «Пике получает так много, я хочу столько же или больше».
Отмечается, что защитник «Барсы» зарабатывает € 28 млн в год до уплаты налогов. Узнав об этом, Серхио Рамос расстроился, что многие годы получал меньше Пике.
Напомним, Рамосу не удалось договориться о продлении контракта с «Реалом», поэтому минувшим летом защитник перешёл во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.
В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Рамос сыграл в четырёх матчах, в которых сумел забить один гол.
«Реал» разгромил «Алавес» в 25-м туре чемпионата Испании:
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