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«Ред Булл Зальцбург» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом

«Ред Булл Зальцбург» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом
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«Ред Булл Зальцбург» объявил о новых случаях заражения коронавирусом в клубе, сообщается на официальном сайте команды.

В команде выявлено 15 положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию. «Ред Булл Зальцбург» отменил две тренировки, клуб усилил меры безопасности и гигиены. Заразившиеся были отправлены на самоизоляцию. У некоторых из них проявились симптомы заражения коронавирусом.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зальцбург» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» со счётом 1:1. «Зальцбург» вышел вперёд на 21-й минуте после гола Адаму. «Бавария» сравняла счёт на 90-й минуте — отличился полузащитник мюнхенского клуба Кингсли Коман. Ответная встреча пройдёт 8 марта в Мюнхене (Германия).

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