Даниил Одоевский: по ходу матча верил, что можем сравнять счёт в серии и победить

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский прокомментировал поражение команды в матче

«Смешанные эмоции, потому что по ходу матча верил, что можем сравнять счёт в серии и победить. Были для этого моменты. Конечно, приятно, все-таки полноценный дебют, сыграл на ноль. Но после того как мы забили и не получилось сравнять счет… Если честно, все равно больше расстроен. Готовился как к штатной игре. Даже когда я не играю, всегда нужно стараться быть готовым, поддерживаться морально, в первую очередь, в тонусе. Но и физически, само собой», — приводит слова Одоевского официальный сайт «Зенита».

Напомним, первый матч между командами завершился победой «Бетиса» со счётом 3:2. Ответная игра завершилась со счётом 0:0. Таким образом, «Бетис» вышел в следующий раунд Лиги Европы, а «Зенит» завершил участие в турнире.