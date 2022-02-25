«Не согласна с похвалой команды». Смородская — о вылете «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала результат ответной игры санкт-петербургского «Зенита» в 1/16 Лиги Европы с испанским «Бетисом» (0:0, 2:3 общ.)
«Игра по счёту. Я не увидела никаких подвигов или задумок. Счёт 0:0 — он и есть 0:0. Не согласна с похвалой в адрес «Зенита» после матча», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что это был третий проигранный «Зенитом» матч в Лиге Европы подряд. Для «Зенита» этот матч стал 19-м кряду, в котором ему не удалось одержать победу на выезде в еврокубковом турнире.
- 25 февраля 2022
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