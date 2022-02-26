Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на матч 27-го тура АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на матч 27-го тура АПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Бёрнли» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Бёрнли».

«Кристал Пэлас»: Батлэнд, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Галлахер, Миливоевич, Макартур, Шлупп, Олисе, Заха.

Запасные: Гуайта, Келли, Эзе, Хьюз, Куйяте, Айю, Бентеке, Матета, Эдуард.

«Бёрнли»: Поуп, Питерс, Ми, Тарковски, Робертс, Браунхилл, Корк, Леннон, Макнил, Родригес, Вегорст.

Запасные: Хеннесси, Бардсли, Коллинз, Лонг, Лоутон, Тейлор, Вествуд, Барнс, Корне.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Марк Перри. В роли резервного рефери выступит Джошуа Смит.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022