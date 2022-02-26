«Кристал Пэлас» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на матч 27-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Бёрнли» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Бёрнли».
«Кристал Пэлас»: Батлэнд, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Галлахер, Миливоевич, Макартур, Шлупп, Олисе, Заха.
Запасные: Гуайта, Келли, Эзе, Хьюз, Куйяте, Айю, Бентеке, Матета, Эдуард.
«Бёрнли»: Поуп, Питерс, Ми, Тарковски, Робертс, Браунхилл, Корк, Леннон, Макнил, Родригес, Вегорст.
Запасные: Хеннесси, Бардсли, Коллинз, Лонг, Лоутон, Тейлор, Вествуд, Барнс, Корне.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Марк Перри. В роли резервного рефери выступит Джошуа Смит.
- 26 февраля 2022
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