Варан: играть с Роналду — прекрасный опыт. У нас отличные отношения

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал о взаимоотношениях с нападающим «красных дьяволов» Криштиану Роналду.
«У нас очень хорошие отношения с Роналду. Он любит делиться, любит говорить обо всём, что он знает в области нашей профессии. Мы также говорим о различных аспектах физической и психологической подготовки игрока. Мы не стесняемся говорить обо всём, что окружает жизнь профессионального футболиста. Играть с ним — прекрасный опыт. У Роналду менталитет победителя, что является плюсом для команды», — приводит слова Варана Canal+.
Напомним, в августе прошлого года Варан перешёл из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн. Ранее Роналду и Варан вместе играли в составе испанского клуба.
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Английская Премьер-лига 2021/2022. 27-й тур:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 27 февраля 2022
-
12:35
-
12:30
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:31
-
11:05
-
10:51
-
10:50
-
10:32
-
10:29
-
10:16
-
10:13
-
09:49
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
04:45
-
04:11
-
00:59
-
00:57
-
00:42
-
00:17
-
00:12
-
00:01
- 26 февраля 2022
-
23:59
-
23:49
-
23:48
-
23:21
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
23:00
-
22:54