Варан: играть с Роналду — прекрасный опыт. У нас отличные отношения

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал о взаимоотношениях с нападающим «красных дьяволов» Криштиану Роналду.



«У нас очень хорошие отношения с Роналду. Он любит делиться, любит говорить обо всём, что он знает в области нашей профессии. Мы также говорим о различных аспектах физической и психологической подготовки игрока. Мы не стесняемся говорить обо всём, что окружает жизнь профессионального футболиста. Играть с ним — прекрасный опыт. У Роналду менталитет победителя, что является плюсом для команды», — приводит слова Варана Canal+.



Напомним, в августе прошлого года Варан перешёл из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» за € 40 млн. Ранее Роналду и Варан вместе играли в составе испанского клуба.

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Английская Премьер-лига 2021/2022. 27-й тур:

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