Юрген Клопп сравнялся по числу выигранных трофеев в «Ливерпуле» и «Боруссии»

«Ливерпуль» стал победителем Кубка английской лиги, переиграв в серии пенальти лондонский «Челси». Этот трофей стал для наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа 10-м в карьере. Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере».

54-летний специалист выиграл в английском клубе пять трофеев: чемпионат и Суперкубок страны, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Столько же трофеев у Клоппа, который тренирует «Ливерпуль» c октября 2015 года, было и в дортмундской «Боруссии». В Германии специалист выиграл по два чемпионата и Суперкубка страны, а также местный Кубок.



Клопп тренировал «Боруссию» с 2008 по 2015 год. Под его руководством команда провела 318 матчей.

«Ливерпуль» разгромил «Лидс» в перенесённом матче 19-го тура АПЛ:

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