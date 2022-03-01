Агент Ваноли: Паоло не планирует покидать «Спартак»

Итальянский футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, заявил, что его подопечный не планирует уходить из московского клуба на фоне ситуации на Украине.

«Нет, Паоло не планирует покидать «Спартак» сейчас», — приводит слова Д'Амико «Р-Спорт».

Вчера ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Таким образом, «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы, где соперником красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг».

Напомним, «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 23 очка в 19 матчах. Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года.