Малиновский: Миранчук против этого конфликта, ему это неприятно

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский заявил, что не стал бы играть, если бы клубу предстояло участвовать в матче с российской командой.
«Вы понимаете, это командный вид спорта. В команде всё немного по-другому. Конечно, если мы будем играть с российской командой, если бы мы играли со «Спартаком», я бы не поехал. Считаю, что меня бы поддержали и болельщики, и клуб.
У нас в команде есть Лёша Миранчук, который тоже против этого конфликта. Я с ним даже не разговаривал на эту тему, потому что вижу, что ему это тоже неприятно. Он тоже против всего этого», — приводит слова Малиновского ua.tribuna.com по ссылкой на ТСН.
Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.
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