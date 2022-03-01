Футболисты «Милана» и «Интера» провели акцию за мир перед матчем Кубка Италии

В матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» принимает «Интер». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. К перерыву счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Интер».
Перед началом матча футболисты «Милана» и «Интера» вышли на поле в футболках с надписью «Мир». Позже, перед стартовым свистком, игроки обеих команд, а также арбитры выстроились за баннером с аналогичной надписью.
Фото можно посмотреть на странице «Интера» в «Твиттере».
Ответная встреча 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» состоится 20 апреля. В четвертьфинале турнира «Милан» разгромил римский «Лацио» со счётом 4:0, а «Интер» обыграл «Рому». Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус».
- 2 марта 2022
-
00:12
-
00:04
- 1 марта 2022
-
23:57
-
23:39
-
23:31
-
23:20
-
23:12
-
23:06
-
23:00
-
22:45
-
22:08
-
21:56
-
21:49
-
21:20
-
21:10
-
20:59
-
20:44
-
20:20
-
20:15
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:38
-
19:26
-
19:24
-
19:12
-
19:11
-
18:44
-
18:41
-
18:35
-
18:18
-
18:05
-
17:57
-
17:54
-
17:36