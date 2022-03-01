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Футболисты «Милана» и «Интера» провели акцию за мир перед матчем Кубка Италии

Футболисты «Милана» и «Интера» провели акцию за мир перед матчем Кубка Италии
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В матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» принимает «Интер». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. К перерыву счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Милан» — «Интер».

Перед началом матча футболисты «Милана» и «Интера» вышли на поле в футболках с надписью «Мир». Позже, перед стартовым свистком, игроки обеих команд, а также арбитры выстроились за баннером с аналогичной надписью.

Фото можно посмотреть на странице «Интера» в «Твиттере».

Ответная встреча 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» состоится 20 апреля. В четвертьфинале турнира «Милан» разгромил римский «Лацио» со счётом 4:0, а «Интер» обыграл «Рому». Действующий обладатель Кубка Италии — туринский «Ювентус».

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