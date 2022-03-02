Ещенко: Ваноли досконально разбирается в футболе и обращает внимание на детали

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко, ныне входящий в тренерский штаб московской команды, поделился мнением о наставнике красно-белых Паоло Ваноли.



«Ваноли вижу честным, требовательным, досконально разбирающимся в футболе и обращающим внимание на детали. Паоло эмоционально заряжен, ему важна стопроцентная отдача не только от себя и тренерского штаба, но и от каждого игрока.



Что касается тренеров, на которых хотел бы равняться, мне нравится, как играет «Манчестер Сити». Но сейчас я сконцентрирован на философии, стратегии и тактике Ваноли. Я играл у нескольких итальянских специалистов, поэтому хорошо знаком с их требованиями. Нынешняя система мне импонирует», — приводит слова Ещенко пресс-служба «Спартака».

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