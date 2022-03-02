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Балотелли: во многих регионах Италии меня откровенно не любят из-за моего происхождения

Балотелли: во многих регионах Италии меня откровенно не любят из-за моего происхождения
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Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли оценил проблему расизма в современном обществе.

«Я могу назвать себя афроитальянцем. Горжусь обеими своими частями — африканской и итальянской. Если ты нужен людям – они тебя любят. Если ты им не нужен – тебя ненавидят. Если они тебя ненавидят — они начинают оскорблять на почве твоей расы. Не все итальянцы плохо ко мне относятся, но во многих регионах меня откровенно не любят из-за моего происхождения. Но теперь они передумали. Может, я стал им нужен», – цитирует игрока The Athletic.

В текущем сезоне Балотелли принял участие в 24 матчах за «Адана Демирспор» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 5 результативными передачами. Его контракт с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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