Ваноли заявил, что не собирается никуда уезжать и останется в «Спартаке»
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что не собирается никуда уезжать и останется в клубе.
«Сообщили игрокам и руководству, что мы (тренерский штаб. — Прим. «Чемпионата») остаёмся в клубе. Будем здесь до последнего, пока это будет возможно. Я считаю, что футбол несёт посылы к миру», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 2 марта, проходил матч «Спартак» — «Кубань». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 состоялась на стадионе «Уральская футбольная академия (СКБ-Банк Арена)» в Екатеринбурге. Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу красно-белых. «Спартак» пробился в четвертьфинал соревнований, куда ранее уже прошли ЦСКА, московское «Динамо» и «Алания».
Комментарии
- 2 марта 2022
-
23:08
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:28
-
22:26
-
22:17
-
22:14
-
21:53
-
21:52
-
21:17
-
21:15Жоаозиньо заявил, что останется в «Сочи» Эксклюзив
-
21:13
-
21:00
-
20:51
-
20:29
-
20:27
-
20:07
-
20:04
-
19:55
-
19:38
-
19:31
-
19:29
-
19:12
-
19:09
-
18:43
-
18:23
-
18:22
-
18:05
-
17:53
-
17:52
Партнерский контент