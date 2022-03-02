Ваноли заявил, что не собирается никуда уезжать и останется в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что не собирается никуда уезжать и останется в клубе.



«Сообщили игрокам и руководству, что мы (тренерский штаб. — Прим. «Чемпионата») остаёмся в клубе. Будем здесь до последнего, пока это будет возможно. Я считаю, что футбол несёт посылы к миру», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, сегодня, 2 марта, проходил матч «Спартак» — «Кубань». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 состоялась на стадионе «Уральская футбольная академия (СКБ-Банк Арена)» в Екатеринбурге. Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу красно-белых. «Спартак» пробился в четвертьфинал соревнований, куда ранее уже прошли ЦСКА, московское «Динамо» и «Алания».

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