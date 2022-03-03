Фатальный автогол – в видеообзоре полуфинала Кубка Италии «Фиорентина» — «Ювентус»

В матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу «Фиорентина» встретилась с «Ювентусом». Игра прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась победой туринского клуба со счётом 1:0.
Единственный и победный гол в матче был забит на 90+1-й минуте – мяч в свои ворота срезал защитник «Фиорентины» Лоренцо Венути.
«Ювентус» обыграл «Фиорентину» благодаря автоголу на 91-й минуте
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Ответный полуфинальный матч между «Ювентусом» и «Фиорентиной» состоится 21 апреля в Турине на стадионе «Альянц Арена».
Действующим победителем Кубка Италии является «Ювентус», который в финале 2021 года обыграл «Аталанту» со счётом 2:1. Отметим, «Ювентус» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Италии. Туринцы завоёвывали этот трофей 14 раз.
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