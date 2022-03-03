Плутник: уход Гисдоля? Клуб работает, Марвин справится

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник прокомментировал уход из московской команды главного тренера Маркуса Гисдоля.

«Уход Гисдоля? Клуб работает, Марвин справится. Мы уверены», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.



Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Карпин может возглавить «Локомотив». Напомним, 1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул Маркус Гисдоль. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер. Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев.

Причиной своего ухода из московского клуба немецкий тренер назвал события, происходящие в мире. По этой же причине «Краснодар» покинул наставник Даниэль Фарке.