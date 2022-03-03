Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» разгромно проиграл «Енисею» и прекратил выступление в Кубке России

«Локомотив» разгромно проиграл «Енисею» и прекратил выступление в Кубке России
Комментарии

Сегодня, 3 марта, проходил матч «Локомотив» — «Енисей». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 состоялась на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.

Защитник красноярской команды Валерий Кичин открыл счёт в игре. После навеса с углового Валерий Кичин послал мяч вверх, после чего сам побежал за мячом и превосходным ударом в падении через себя с левой ноги по дуге отправил мяч в дальнюю девятку. Затем Наир Тикнизян получил красную карточку.

В конце тайма Александр Ломакин реализовал пенальти. Ломакин пробил низом под левую штангу с «точки», а Даниил Худяков прыгнул в другую сторону. На 77-й минуте Андрей Окладников довёл счёт до разгромного — 3:0. Затем Михаил Комков в очередной раз переиграл Даниила Худякова.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Енисей».

Кубок России. 1/8 финала
03 марта 2022, четверг. 18:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 4
Енисей
Красноярск
0:1 Кичин – 25'   0:2 Ломакин – 38' (пен)   0:3 Окладников – 77'   0:4 Комков – 90+2'
Удаления: Тикнизян – 36' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022