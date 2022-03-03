«Локомотив» разгромно проиграл «Енисею» и прекратил выступление в Кубке России

Сегодня, 3 марта, проходил матч «Локомотив» — «Енисей». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 состоялась на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.



Защитник красноярской команды Валерий Кичин открыл счёт в игре. После навеса с углового Валерий Кичин послал мяч вверх, после чего сам побежал за мячом и превосходным ударом в падении через себя с левой ноги по дуге отправил мяч в дальнюю девятку. Затем Наир Тикнизян получил красную карточку.



В конце тайма Александр Ломакин реализовал пенальти. Ломакин пробил низом под левую штангу с «точки», а Даниил Худяков прыгнул в другую сторону. На 77-й минуте Андрей Окладников довёл счёт до разгромного — 3:0. Затем Михаил Комков в очередной раз переиграл Даниила Худякова.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Енисей».