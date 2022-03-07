Черышев-старший подтвердил, что Денис может перейти в российский клуб

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев в ближайшее межсезонье может перейти в один из российских клубов. Об этом заявил отец футболиста Дмитрий Черышев.

«Да, это возможно. Для футболиста важно не раскрывать детали, пока это (подписание контракта. – Прим. «Чемпионата») не произойдёт», — сказал Черышев-старший в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Денис провёл 13 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт 31-летнего хавбека с испанским клубом рассчитан до конца сезона.

Ранее Черышев не выступал за российские команды. За свою карьеру он защищал цвета мадридского «Реала», воспитанником академии которого является, а также «Севильи» и «Вильярреала».