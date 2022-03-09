Глава РПЛ Хачатурянц находится за пределами России и планирует вернуться в Москву 20 марта

В службе коммуникаций Российской Премьер-Лиги сообщили, что глава РПЛ Ашот Хачатурянц находится за пределами России.



«Да, в данный момент по личным обстоятельствам я действительно нахожусь не в России. При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно на связи с коллегами и клубами. Мой прилёт в Москву запланирован на 20 марта», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Ашот Хачатурянц уже несколько недель не появляется в России. По данным источника, он уехал в Великобританию ещё в середине февраля. Изначально планировалось, что он вернётся через несколько дней, но из-за сложившейся в мире ситуации планы пришлось поменять.

Новость по теме ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке