Глава РПЛ Хачатурянц находится за пределами России и планирует вернуться в Москву 20 марта
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В службе коммуникаций Российской Премьер-Лиги сообщили, что глава РПЛ Ашот Хачатурянц находится за пределами России.
«Да, в данный момент по личным обстоятельствам я действительно нахожусь не в России. При этом, конечно, сейчас у нас много работы и задач в рамках РПЛ, я постоянно на связи с коллегами и клубами. Мой прилёт в Москву запланирован на 20 марта», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Ашот Хачатурянц уже несколько недель не появляется в России. По данным источника, он уехал в Великобританию ещё в середине февраля. Изначально планировалось, что он вернётся через несколько дней, но из-за сложившейся в мире ситуации планы пришлось поменять.
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